Microsoft представила сертификацию Windows Virtual Desktop
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:35
- Просмотров: 107
Ближе к концу прошлого года Microsoft объявила о двух новых сертификациях для Customer Engagement и Finance and Operations Apps соответственно, бета-экзамены для которых стали доступны в прошлом месяце. Примерно в то же время была также раскрыта возможность обновления сертификатов в Microsoft Learn, которая помогает поддерживать сертификаты в активном состоянии бесплатно.
Сегодня, на Ignite 2021, Microsoft представила новую сертификацию для разработчиков и ИТ-администраторов, работающих на Windows Virtual Desktop.
В частности, в число кандидатов на это обучение будут входить администраторы Azure, обладающие опытом управления виртуальными рабочими столами и удаленными приложениями в Azure для любого устройства. Ожидается, что эти кандидаты уже приобрели опыт работы с технологиями Azure, такими как виртуализация, сеть, идентификация, хранилище, резервное копирование, устойчивость и аварийное восстановление.
Те, кто рассматривается на эту роль, смогут развертывать виртуальные рабочие столы и приложения в Azure. Тесная работа с администраторами Azure и администраторами Microsoft 365 потребуется для обеспечения многосессионной виртуальной среды для приложений, развернутых на Windows Virtual Desktop.
Бета-экзамен «Microsoft Certified: Windows Desktop Specialty» будет публично доступен в конце этого месяца по сниженной цене. После того как бета-экзамен будет набран, он станет общедоступным, а те, кто его сдал, станут обладателями сертификата.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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