Доступны обновления вычислений и хранилища для критически важных приложений в Azure
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 02:26
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Microsoft представила несколько возможностей и обновлений для платформы Azure, сосредоточившись на том, чтобы упростить клиентам развертывание комплексных решений. Некоторые из них включают обновления решений для вычислений и хранения для критически важных приложений, размещенных в Azure.
Что касается оптимизации вычислений, то резервирование емкости по требованию для Azure Virtual Machines (VMs) с соглашениями об уровне обслуживания (SLA) появится в качестве предварительного просмотра в апреле. Точно так же клиенты теперь могут масштабировать свои виртуальные машины без повторного развертывания своего набора масштабирования, а также лучше контролировать управление затратами. Для рабочих нагрузок с интенсивным использованием памяти и процессора новые виртуальные машины Mv2 Azure также доступны в качестве предварительной версии.
Что касается хранилища, то было объявлено о нескольких возможностях, снова в предварительной версии. Среди них новые твердотельные накопители Azure Premium и Standard для повышенной защиты данных в случае сбоев в зоне. Microsoft также предлагает новые уровни производительности для клиентов, которым нужна более стабильная производительность на SSD премиум-класса без необходимости изменять их размер. Наконец, активна автоматическая ротация ключей шифрования, управляемых клиентом (CMEK), что снимает с клиента часть управленческой нагрузки. Центр резервного копирования также стал общедоступным, что позволяет управлять резервным копированием в едином представлении для нескольких виртуальных машин и серверов баз данных. Поддержка архивации для виртуальных машин Azure и SQL-сервера, работающих на виртуальных машинах Azure с помощью PowerShell, также доступна в «ограниченной предварительной версии».
Говоря об улучшении управления на облачных платформах, для Azure Monitor доступны улучшения. Это позволяет разработчикам, создающим приложения Node.js в службах приложений Linux, использовать Application Insights с помощью автоматического инструментария. Точно так же новые функции были добавлены в службу автоматического управления Azure, которая в настоящее время находится в предварительной версии. ИТ-администраторы теперь могут развертывать исправления безопасности на виртуальных машинах Windows Server за считанные секунды.
Чтобы ускорить разработку приложений и управление ими, Kubernetes с поддержкой Azure Arc стал общедоступным. Он позволяет клиентам эффективно управлять кластерами Kubernetes и выполнять их развертывание через портал Azure и GitOps соответственно. Более того, машинное обучение с поддержкой Azure Arc в настоящее время находится в стадии предварительной версии и позволяет разработчикам создавать модели искусственного интеллекта в Azure Machine Learning и нацеливаться на кластеры Kubernetes без необходимости изучения Kubernetes.
Microsoft также выпустила множество новых сервисов и инструментов, чтобы упростить клиентам перенос своих рабочих нагрузок в облако. К ним относятся программы поддержки, такие как Azure Migration Program (AMP) и FastTrack для Azure, а также документация, такая как Microsoft Cloud Adoption Frameworks. В предварительную версию Azure Migrate входят новые обновления, которые позволяют клиентам легко переносить свои решения в облако. К ним относится модуль Azure Migrate Azure PowerShell, с помощью которого клиенты могут автоматически переносить свои серверы на виртуальные машины Azure с помощью командлетов.
Наконец, что касается сети, то в Azure Load Balancer доступны новые параметры. Для клиентов, которые хотят обновить и сохранить те же IP-адреса, теперь доступно обновление редакции общедоступного IP-адреса Azure. То же самое и с предпочтением маршрутизации сети Azure; как следует из того же, это позволяет клиентам более гибко решать, как их трафик маршрутизируется между Azure и Интернетом.
Для гибридных сетевых сценариев в настоящее время доступна предварительная версия Azure Route Server, ExpressRoute Gateway, функции VPN для удаленных пользователей виртуальной глобальной сети и виртуальная глобальная сеть Azure. Между тем, Scalable Bastion Gateway, расширенные диагностические функции VPN и поддержка ExpressRoute IPv6 будут представлены в предварительной версии в ближайшее время. Что касается сетевой безопасности, то Azure Front Door и Firewall Premium были обновлены новыми возможностями и теперь доступны в предварительной версии.
Узнать другие подробности можно iздесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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