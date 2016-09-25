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Другие анонсы мероприятия Ignite 2021

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 03:33
  • Просмотров: 0

Список других анонсов мероприятия Ignite 2021.

У Microsoft есть целый ряд новых функций Teams, включая интеллектуальные динамики;
Microsoft подробно описывает доступность большего количества своих модулей Viva;
Ignite 2021: решения безопасности в Azure и Microsoft 365, теперь GA или предварительная версия;
Ignite 2021: предотвращение потери данных, предварительные версии решений для соответствия нормативным требованиям и новые сертификаты;
Ignite 2021: нулевое доверие, условный доступ и другие улучшения теперь в качестве предварительной версии или GA;
Windows Server 2022 теперь доступна в качестве предварительной версии;
Microsoft представляет вебинары на 1000 человек и другие функции Teams для образования;
Microsoft Lists скоро получит кастомные шаблоны и многое другое;
Windows Admin Center версии 2103 теперь доступен с автоматическими обновлениями и многим другим;
Microsoft объявляет о нескольких новых функциях Outlook для Mac;
Microsoft Mesh — это платформа на базе Azure, цель которой революционизировать смешанную реальность;
Пэнос Панай дал интервью на Ignite 2021;
Илья Источник:
neowin.net
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