Компания Microsoft выпустила приложение Group Transcribe для iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:53
- Просмотров: 188
Microsoft Garage — подразделение Microsoft, которое занимается созданием экспериментальных и инновационных проектов — запустило новое приложение под названием Group Transcribe, как было замечено MSPoweruser. Как и многие другие проекты Microsoft Garage, Group Transcribe — это немного другой подход к довольно распространенной базовой концепции. В данном случае это живая транскрипция и перевод.
Вы можете найти множество приложений для транскрипции, таких как Google Live Transcribe, но они будут использовать телефон только одного пользователя, и из-за этого вы не всегда можете получить наиболее точную транскрипцию из-за искажений звука. Group Transcribe позволяет нескольким пользователям, например участникам собрания, создавать сессию общей транскрипции на своих устройствах. Используя микрофон на каждом из телефонов пользователей, приложение может более четко понимать каждого из них.
Затем собрания транскрибируются на экране в режиме реального времени и сохраняются, так что вы можете искать собрания позже. Приложение также может переводить на несколько разных языков в режиме реального времени, поэтому участники могут более свободно говорить на своих родных языках, вместо того, чтобы всем приходилось говорить по-английски. Group Transcribe поддерживает «языки в 80+ регионах», что означает, что это может быть не совсем 80 языков. К ним относятся арабский, болгарский, каталонский, кантонский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), хорватский, чешский, датский, голландский, английский, эстонский, финский, французский, немецкий, греческий, хинди, ирландский, итальянский, японский, корейский, Литовский, латышский, мальтийский, норвежский, польский, португальский, румынский, русский, испанский, словацкий, словенский, шведский, тайский и другие.
Естественно, функции транскрипции и перевода зависят от машинного обучения и искусственного интеллекта, в которые пользователи могут внести свой вклад, решив поделиться своими данными разговора. По умолчанию Microsoft не сохраняет данные из этих сессий после их завершения.
Печальная новость заключается в том, что приложение Group Transcribe доступно только для iOS, поэтому, если вы пользователь Android и надеетесь опробовать его, вам не повезло.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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