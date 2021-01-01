Microsoft анонсировала новые функции для опросов в Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:08
- Просмотров: 107
Microsoft уже анонсировала множество функций Teams на Ignite 2021, но это ещё не всё. Теперь компания представила несколько новых функций для вкладки «Опросы» в Teams. Первое из вчерашних объявлений — это интеллектуальные предложения по опросам, которые впервые были замечены в дорожной карте Microsoft 365 на прошлой неделе. Эта функция появится в конце этого месяца или в начале апреля, и она будет рекомендовать опросы, которые кажутся подходящими для текущего собрания.
Несколько новых опций для опросов также будут доступны в ближайшие пару месяцев. Во-первых, вы сможете пометить ответ опроса как правильный при создании опроса, чтобы вы могли превратить опрос Teams в нечто большее, чем викторину. Эта функция будет развернута в середине апреля, но в конце месяца также появится новая опция для открытых текстовых ответов в опросах, которая может быть полезна для сбора более подробных отзывов от участников собрания.
Другие улучшения включают в себя новые аналитические данные об опросах, которые будут доступны на вкладке «Опросы» после собрания. Это позволит пользователям увидеть, кто ответил на каждый опрос, помогая организаторам понять, как они взаимодействуют с ними, и кто более активен на собрании. Это будет развернуто в середине-конце апреля.
Microsoft также «скоро» добавит создание опросов в мобильное приложение Teams, а пока что у каждого участника собрания должна быть возможность ответить на опрос, даже если он не является частью организации, в которой он проводится. Наконец, опросы в Teams теперь развертываются для клиентов GCC.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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