Microsoft прекратит поддрживать мобильные приложения Delve в июне
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 19:21
- Просмотров: 11
Microsoft объявила через Центр администрирования Microsoft 365 о том, что в конце мая прекращает поддержку приложений Office Delve для Android и iOS. Компания заявляет, что эти приложения были недавно удалены из магазинов iOS и Google Play, а мобильные приложения перестанут работать 1 июня 2021 года.
Office Delve — это утилита обнаружения контента, которая была запущено для пользователей Office 365 еще в 2015 году. Delve работает на основе Office Graph и представляет собой утилиту визуализации и обнаружения данных, которая включает в себя элементы социальных сетей и машинного обучения. Это упрощает пользователям поиск документов Office и систематизирует наиболее интересную информацию из приложений и служб Microsoft.
В ноябре 2017 года Microsoft удалила Delve из Microsoft Store и объявила о планах замены приложения, интегрировав Delve в поиск на панели задач Windows 10. Хотя в сообщении Центра администрирования Microsoft 365 нет конкретного объяснения, почему приложение Delve было удалено из магазинов iOS и Google Play, компания призывает пользователей перейти на Outlook Mobile.
«Вместо этого мы рекомендуем Outlook Mobile, в котором доступны аналогичные функции. Вы найдете информацию и файлы профиля на карточках профиля, а рекомендуемые документы - на вкладке «Поиск». Мы продолжим инвестировать ресурсы в разработку, чтобы улучшить функциональность Outlook Mobile», - пояснили в компании.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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