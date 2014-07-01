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Microsoft прекратит поддрживать мобильные приложения Delve в июне

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 19:21
  • Просмотров: 11

Microsoft объявила через Центр администрирования Microsoft 365 о том, что в конце мая прекращает поддержку приложений Office Delve для Android и iOS. Компания заявляет, что эти приложения были недавно удалены из магазинов iOS и Google Play, а мобильные приложения перестанут работать 1 июня 2021 года.

Office Delve — это утилита обнаружения контента, которая была запущено для пользователей Office 365 еще в 2015 году. Delve работает на основе Office Graph и представляет собой утилиту визуализации и обнаружения данных, которая включает в себя элементы социальных сетей и машинного обучения. Это упрощает пользователям поиск документов Office и систематизирует наиболее интересную информацию из приложений и служб Microsoft.

В ноябре 2017 года Microsoft удалила Delve из Microsoft Store и объявила о планах замены приложения, интегрировав Delve в поиск на панели задач Windows 10. Хотя в сообщении Центра администрирования Microsoft 365 нет конкретного объяснения, почему приложение Delve было удалено из магазинов iOS и Google Play, компания призывает пользователей перейти на Outlook Mobile.

«Вместо этого мы рекомендуем Outlook Mobile, в котором доступны аналогичные функции. Вы найдете информацию и файлы профиля на карточках профиля, а рекомендуемые документы - на вкладке «Поиск». Мы продолжим инвестировать ресурсы в разработку, чтобы улучшить функциональность Outlook Mobile», - пояснили в компании.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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