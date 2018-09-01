Microsoft выпустила предварительную версию приложения Microsoft Whiteboard для Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 20:59
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила предварительную версию приложения Microsoft Whiteboard для Android.
Приложение дополняет и может взаимодействовать с Microsoft Whiteboard для Windows 10 и iOS. В настоящее время, похоже, требуется корпоративная учетная запись Microsoft 365.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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