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Microsoft выпустила предварительную версию приложения Microsoft Whiteboard для Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 20:59
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft выпустила предварительную версию приложения Microsoft Whiteboard для Android.

Приложение дополняет и может взаимодействовать с Microsoft Whiteboard для Windows 10 и iOS. В настоящее время, похоже, требуется корпоративная учетная запись Microsoft 365.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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