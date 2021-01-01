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Microsoft Teams теперь показывает заметки и миниатюры слайдов PowerPoint

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:53
  • Просмотров: 73

Разработчики Microsoft Teams усердно работают над добавлением новых функций в Teams, чтобы конкурировать с такими приложениями, как Zoom. Кроме того, Teams постепенно заменяет Skype for Business, внедряя некоторые из его полезных функций. Одной из таких функций является возможность просмотра заметок и миниатюр слайдов PowerPoint на собрании Teams.

На странице Microsoft Teams UserVoice Microsoft сообщила, что «возможность видеть заметки и миниатюры слайдов PowerPoint доступна для всех». Чтобы использовать эту функцию, вам нужно знать удобное сочетание клавиш: щелкните в области слайда и нажмите Ctrl + Shift + X, чтобы показать или скрыть заметки и полосу миниатюр.

Microsoft также пообещала, что в ближайшие дни добавит возможность включения и выключения этой функции. Однако компания не сообщила сроки, когда она добавит эту функцию в Teams. Между тем, пользователи Teams теперь могут видеть заметки и миниатюры слайдов PowerPoint на собрании - функция, которую Skype for Business имеет уже много лет.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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