Microsoft, похоже, закрывает свои форумы UserVoice
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:44
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Microsoft, очевидно, закрывает свои форумы UserVoice, как заметил MVP Марк Д. Андерсон. Если вы пойдете искать элементы отзывов на различных сайтах UserVoice, то увидите сообщения, подобные приведенному выше, в котором говорится: «Этот сайт в настоящее время не активен». Если вы попытаетесь получить доступ к чему-то конкретному, то появится сообщение: «Этот экземпляр UserVoice не существует».
Если предположить, что форумы UserVoice были закрыты, то это очень странный ход. Этот шаг был очень резким, и компания не уведомила никого о том, что они закрываются. Если бы у Microsoft был план по переносу отзывов в другое место, то была бы опубликована соответствующая информация, чтобы все знали, что изменение грядёт.
Вполне вероятно, что план будет заключаться в переходе к внутреннему решению, такому как Feedback Hub.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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