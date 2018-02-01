OneDrive для Android добавляет поддержку воспроизведения видео 8K и Samsung Motion Photos
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:21
- Просмотров: 113
Компания Microsoft объявила, что она внедряет поддержку как Samsung Motion Photos, так и видео 8K для пользователей OneDrive на Android.
Поддержка Samsung Motion Photos будет постепенной, с возможностью их загрузки через приложение OneDrive и просмотра в веб-браузере, начиная с сегодняшнего дня, в то время как поддержка воспроизведения в приложении запланирована на ближайшее время.
В настоящее время при просмотре загруженной фотографии Samsung Motion в другом месте просто отображается неподвижный кадр с этой фотографии.
Сохранение видео в формате 8K в OneDrive поддерживается некоторое время, но теперь владельцы смартфонов Samsung Galaxy S20 и S21 смогут смотреть видео в формате 8K через приложение OneDrive для Android в полном разрешении на своем телефоне.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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