Microsoft объявляет об общедоступности предпочтения маршрутизации Azure
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:25
- Просмотров: 143
Компания Microsoft объявила об общедоступности предпочтения маршрутизации Azure - новой опции, которая позволит клиентам Azure выбирать, как их трафик маршрутизируется между Azure и Интернетом. Клиенты могут направлять трафик либо через сеть Microsoft, либо через общедоступный Интернет, предоставляемый сетью интернет-провайдера.
Маршрутизация через глобальную сеть Microsoft будет доставлять трафик по надежной частной глобальной сети, в то время как маршрутизация через сеть интернет-провайдера дает вам выбор с оптимальными затратами. Microsoft также отметила, что маршрутизация через сеть Microsoft обеспечивает наилучшую задержку. О поддерживаемых службах Azure вы можете прочитать ниже.
Общедоступный IP-адрес с выбором предпочтения маршрутизации «Глобальная сеть Microsoft» может быть связан с любыми службами Azure. Однако общедоступный IP-адрес с выбором предпочтения маршрутизации в Интернете можно связать со следующими ресурсами Azure:
• Виртуальная машина;
• Масштабируемый набор виртуальных машин;
• Azure Kubernetes Service (AKS);
• Балансировщик нагрузки, ориентированный на Интернет;
• Шлюз приложений;
• Брандмауэр Azure;
В качестве хранилища основные конечные точки всегда используют глобальную сеть Microsoft. Вы можете включить вторичные конечные точки с Интернетом в качестве выбора для маршрутизации трафика. Поддерживаемые службы хранения данных:
• Blobs;
• Files;
• Web;
• Azure DataLake;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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