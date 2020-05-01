Видеозвонки Microsoft Teams теперь могут использовать меньше данных на мобильных устройствах
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:00
- Просмотров: 81
Microsoft выпустила новое обновление для приложения Teams для Android и iOS. Последнее обновление добавляет новую функцию, предназначенную для оптимизации использования сетевых данных во время видеозвонков и собраний. Эта функция сейчас развертывается, и, согласно Центру администрирования Microsoft 365, она должна стать общедоступной к середине марта.
Режим с низким объемом данных был впервые замечен в дорожной карте Microsoft 365 ранее на этой неделе. Приложение теперь позволяет пользователям включать опцию уменьшения пропускной способности, выбирая различные настройки в зависимости от доступности сети. Он был разработан для ограничения объема данных, которые мобильное приложение Teams использует во время видеозвонков и собраний.
«Включив эту функцию, мы обеспечим наилучшее качество обслуживания для данной сложности собрания (количество участников видео, различные условия пропускной способности, несколько модальностей и т. д.), ограниченное в среднем до 500 кбит/с», - пояснили в компании.
Чтобы включить режим с низким объемом данных, пользователям необходимо перейти в Настройки, Данные и хранилище, а затем нажать на опцию «Уменьшить использование данных». Наконец, выберите из списка одну из следующих настроек («В сотовых сетях» или «Всегда»).
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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