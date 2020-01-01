Функция Walkie Talkie от Microsoft Teams перейдет с Android на iOS в июне
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:28
- Просмотров: 79
Пользователи Microsoft Teams и работники первой линии на Android с устройствами, управляемыми компанией, наслаждаются функцией Walkie Talkie с прошлого года, но теперь она появится и на iOS. Это согласно новому списку в дорожной карте Microsoft 365, который указывает на то, что она будет выпущена в июне 2021 года.
Так же, как это работает на Android, эта функция, скорее всего, будет интегрирована непосредственно в Teams с помощью кнопки в нижней панели приложения. Если это разрешено ИТ-администраторами, то это позволит пользователям Teams на iPhone безопасно транслировать сообщения друг другу через Wi-Fi или сотовые сети. Microsoft специально заявляет, что эта функция «позволит командам общаться мгновенно и всегда оставаться на одной странице».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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