Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft Teams позволит организаторам собраний приостанавливать видеозаписи позже в этом году

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:10
  • Просмотров: 122

Microsoft планирует добавить новую опцию, которая позволит организаторам приостанавливать запись видео во время собраний Teams. Действительно, согласно сообщению на форуме UserVoice, компания в настоящее время работает над внедрением этой функции, и она появится в приложении позже в этом году.

Как только обновление будет выпущено, оно позволит организаторам встречи приостанавливать, а затем возобновлять запись собрания, не создавая нескольких записей, хотя для этой функции пока нет расчетного времени прибытия. «Спасибо за ваш отзыв. Команда запланировала эту функцию на конец этого года. Мы поделимся обновлением, как только оно будет доступно», - написал инженер Microsoft Teams.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Teams скоро позволит пользователям загружать отчет о посещаемости после окончания собрания

Microsoft Teams скоро позволит пользователям загружать отчет о посещаемости после окончания собрания

Microsoft Teams позволит организаторам собраний отключать видеопотоки участников

Microsoft Teams позволит организаторам собраний отключать видеопотоки участников

Функция «Поднять руку» для собраний Microsoft Teams станет более доступной с помощью сочетания клавиш

Функция «Поднять руку» для собраний Microsoft Teams станет более доступной с помощью сочетания клавиш

Microsoft начнёт развёртывать функцию «Итоги собраний» в Microsoft Teams в конце этого месяца

Microsoft начнёт развёртывать функцию «Итоги собраний» в Microsoft Teams в конце этого месяца

Microsoft Teams на Android получит поддержку размытия фона для собраний

Microsoft Teams на Android получит поддержку размытия фона для собраний




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 19
Пользователей: 0
Гостей: 19
Роботы: Yandex Mail Ru Google
+11  
Новостей: 13072
+1  
Комментариев: 39449
+0  
Пользователей: 10053