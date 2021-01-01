Microsoft Teams позволит организаторам собраний приостанавливать видеозаписи позже в этом году
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:10
- Просмотров: 122
Microsoft планирует добавить новую опцию, которая позволит организаторам приостанавливать запись видео во время собраний Teams. Действительно, согласно сообщению на форуме UserVoice, компания в настоящее время работает над внедрением этой функции, и она появится в приложении позже в этом году.
Как только обновление будет выпущено, оно позволит организаторам встречи приостанавливать, а затем возобновлять запись собрания, не создавая нескольких записей, хотя для этой функции пока нет расчетного времени прибытия. «Спасибо за ваш отзыв. Команда запланировала эту функцию на конец этого года. Мы поделимся обновлением, как только оно будет доступно», - написал инженер Microsoft Teams.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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