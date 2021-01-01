Microsoft Teams скоро позволит пользователям загружать отчет о посещаемости после окончания собрания
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:36
- Просмотров: 122
В настоящее время Microsoft Teams является одним из лучших коммуникационных инструментов, причина в том, что он надежен и имеет множество полезных функций. Но его самым главным отличием является то, что Microsoft добавляет в него новые функции на регулярной основе.
На странице Microsoft Teams UserVoice компания сообщила, что она находится в процессе развертывания новой функции, которая позволит пользователям Teams загружать отчет о посещаемости после окончания собрания. Эта функция позволит организаторам собраний просматривать время входа и выхода участников, их продолжительность. Microsoft подтверждает, что эта функция будет развернута для пользователей Teams в ближайшие недели.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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