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Microsoft Teams скоро позволит пользователям загружать отчет о посещаемости после окончания собрания

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:36
  • Просмотров: 122
Microsoft Teams скоро позволит пользователям загружать отчет о посещаемости после окончания собрания

В настоящее время Microsoft Teams является одним из лучших коммуникационных инструментов, причина в том, что он надежен и имеет множество полезных функций. Но его самым главным отличием является то, что Microsoft добавляет в него новые функции на регулярной основе.

На странице Microsoft Teams UserVoice компания сообщила, что она находится в процессе развертывания новой функции, которая позволит пользователям Teams загружать отчет о посещаемости после окончания собрания. Эта функция позволит организаторам собраний просматривать время входа и выхода участников, их продолжительность. Microsoft подтверждает, что эта функция будет развернута для пользователей Teams в ближайшие недели.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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