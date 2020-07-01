Microsoft Teams Public Preview получает функцию «Нет на работе»
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:59
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В ноябре прошлого сообщалось, что Microsoft работает над новым обновлением, которое позволит пользователям устанавливать статус своего присутствия на «Нет на работе» в Teams. Эта функция сейчас развертывается в общедоступной предварительной версии настольного приложения Teams и в Интернете, что упрощает пользователям информирование своих коллег об их статусе доступности.
«Сообщите другим, что вы недоступны, запланировав Нет на работе в Teams. В это время ваш статус присутствия изменится на «Нет на рабочем месте», и ваше статусное сообщение будет отображаться, когда кто-то свяжется с вами через чат. Кроме того, ваш календарь Outlook и автоматические ответы будут обновлены соответствующим образом», - пояснила компания в дорожной карте Microsoft 365.
Чтобы опробовать эту функцию, пользователям необходимо будет принять участие в программе Microsoft Teams Public Preview. Microsoft подробно описала несколько способов планирования функции «Вне офиса» в Интернете или настольном приложении Teams. Для тех, кто уже зарегистрировался в Public Preview, вам нужно будет нажать на фотографию своего профиля и посмотреть, доступна ли опция ««Запланировать отсутствие на работе».
Существует возможность настройки сообщения для пользователей, чтобы другие знали, что они не будут доступны для ответа в течение определенного периода. Статус будет виден, когда коллеги или участники свяжутся с ними через чат. Пользователи также могут выбрать отправку автоматических ответов людям за пределами своей организации и выбрать дату и время для начала и окончания сообщения о статусе отсутствия на работе и статусе присутствия.
Кроме того, пользователи Teams могут перейти в Настройки, чтобы получить доступ к этой опции. Для этого нажмите Общие> Нет на работе> Расписание, а затем включите переключатель «Включить автоматические ответы». Наконец, добавьте текст в сообщение автоответчика и настройте другие параметры. Microsoft упомянула, что статус «Нет на работе» также будет синхронизироваться с календарем Outlook, сведениями о присутствии и контактной карточкой пользователя.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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