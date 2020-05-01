Teams скоро позволит пользователям выделять до 7 пользователей, переводить слайд-шоу PowerPoint
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 18:37
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В сентябре прошлого года Microsoft начала развертывать новую функцию Teams под названием Spotlight, которая позволяла организатору собрания закреплять видеопоток конкретного участника для всех участников собрания, сохраняя его на экране для всех. Это может упростить презентацию контента, поскольку все участники собрания должны будут смотреть закрепленное видео.
Вскоре её будет легче представлять в группах, согласно новому элементу, добавленному в дорожную карту Microsoft 365. Планируется, что в апреле Teams получит возможность закреплять до семи видеопотоков участников на собрании одновременно, так что все они будут продвигаться для каждого участника. Наиболее очевидным примером такого использования является групповая презентация, например, в рамках школьного проекта. Таким образом, учителя могут выделять определенную группу учащихся одновременно, чтобы они могли непрерывно выступать.
Однако это еще не все, что попадёт в Teams. Скоро в PowerPoint в Интернете можно будет проводить презентации непосредственно на собрании Teams. Возможно, вы помните, что PowerPoint Live стал общедоступным прошлым летом, и вы всегда можете поделиться интерактивной презентацией через Teams, но этот вариант упростит прямой обмен слайд-шоу PowerPoint Live на собрании Teams.
Кроме того, еще один новый элемент дорожной карты показывает, что Teams сможет переводить презентации PowerPoint Live. Описание этой функции гласит: «Переведите содержимое слайд-шоу в частном порядке на собрании Teams с помощью PowerPoint Live», что, кажется, предполагает, что каждый отдельный пользователь на собрании может перевести содержимое презентации на свой язык, что может быть огромным преимуществом для многоязычных собраний.
Эти функции в настоящее время находятся в разработке и запланированы на апрель, хотя функция перевода говорит, что она запланирована на март. Учитывая, что это сделает функцию перевода для слайд-шоу доступной до самих слайд-шоу, это может быть просто ошибкой в дорожной карте.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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