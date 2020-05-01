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Microsoft Forms теперь поддерживает сокращенные URL-адреса для сбора ответов

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:24
  • Просмотров: 45

Microsoft Forms получил новое обновление, которое позволяет дизайнерам сокращать URL-адрес своего опроса для сбора ответов. Эта функция начинает развертываться для всех корпоративных пользователей, начиная с этой недели, и скоро она будет доступна для клиентов по всему миру.

Microsoft Forms позволяет пользователям создавать опрос или викторину и делиться ими со своими коллегами или студентами, чтобы получить мгновенную обратную связь. Благодаря этому обновлению дизайнеры форм теперь могут создавать короткий и простой URL-адрес, который будет более запоминающимся, чем длинная и сложная ссылка.

Чтобы начать работу, откройте форму и нажмите кнопку «Поделиться». Теперь на панели «Поделиться» выберите, от кого вы хотите получать ответы, а затем выберите параметр «Сократить URL-адрес». Наконец, нажмите кнопку «Копировать», чтобы скопировать ссылку и поделиться ею с респондентами.

Имейте в виду, что эта опция в настоящее время недоступна для клиентов GCC, GCC High и DoD, а также не работает с личными учетными записями Microsoft. Команда будет прислушиваться к отзывам на форуме UserVoice, чтобы улучшить работу пользователей Microsoft Forms. Вы можете узнать другие подробности здесь.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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