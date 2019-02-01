Microsoft обновила приложение Microsoft Teams на iOS и Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:34
- Просмотров: 88
Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Teams на iOS и Android.
Вот список изменений для iOS:
• Используйте реакции на следующем собрании или звонке в Teams. Отправляйте своим коллегам и друзьям анимированные пальцы вверх, сердце, аплодисменты, смех;
• Участвуйте в прямых трансляциях со своего iPad;
• Удалите кэшированные данные учетной записи со страницы входа;
Вот список изменений для Android:
• Создавайте мероприятия и присоединяйтесь к ним с Teams для друзей и семьи. Просто войдите и познакомьтесь;
• Пересылайте собрания одному или нескольким людям;
• Уведомления Teams теперь отображаются в верхней части панели уведомлений в Android 11;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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