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Microsoft обновила приложение Microsoft Teams на iOS и Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:34
  • Просмотров: 88

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Teams на iOS и Android.

Вот список изменений для iOS:

• Используйте реакции на следующем собрании или звонке в Teams. Отправляйте своим коллегам и друзьям анимированные пальцы вверх, сердце, аплодисменты, смех;
• Участвуйте в прямых трансляциях со своего iPad;
• Удалите кэшированные данные учетной записи со страницы входа;

Вот список изменений для Android:

• Создавайте мероприятия и присоединяйтесь к ним с Teams для друзей и семьи. Просто войдите и познакомьтесь;
• Пересылайте собрания одному или нескольким людям;
• Уведомления Teams теперь отображаются в верхней части панели уведомлений в Android 11;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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