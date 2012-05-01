Реорганизация 15000 сотрудников Microsoft в конце зимы - еще один шаг к консолидации ее облачных решений
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:45
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Обычно Microsoft резервирует объявления о реорганизации на лето, незадолго до того, как должна будет говорить о квартальной прибыли подразделения. Однако, согласно отчету Мэри Джо Фоли, Microsoft, похоже, сдвинула свои сроки значительных реорганизаций.
Исполнительный вице-президент Microsoft по облачным технологиям и искусственному интеллекту Скотт Гатри объявил на прошлой неделе, что компания прошла консолидацию своих инфинитивов Microsoft Cloud, которые включают Dynamics ERP/CRM, AI, IoT и другие различные платформы данных.
11 марта Microsoft перетасовала примерно 15000 сотрудников, работающих в вышеупомянутых облачных подразделениях, поскольку компания перераспределила двух своих высших руководителей - Джеймса Филипса и Эндрю Уилсона, чтобы они контролировали Digital Transformation Platform и Microsoft Digital.
Филипс теперь возглавляет недавно созданную Digital Transformation Platform Group, в то время как Уилсон курирует Core Services Engineering в Microsoft Digital, и оба теперь будут отчитываться перед Гатри. Источники Фоли также помогают прояснить, какое еще влияние окажет эта поздняя зимняя реорганизация повлияет на верхние эшелоны исполнительного совета Microsoft.
Исполнительный президент Джейсон Зандер продолжает возглавлять основную инфраструктуру Azure. Инструментарий Azure Platform as a Service (PaaS) переходит в Microsoft Developer Division под руководством корпоративного вице-президента Джулии Льюсон. Гейб Монрой, вице-президент по Azure Developer experience — PaaS, serverless functions, API management и open-source investments — отчитывается перед Льюсон.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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