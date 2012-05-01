Реорганизация 15000 сотрудников Microsoft в конце зимы - еще один шаг к консолидации ее облачных решений

Исполнительный президент Джейсон Зандер продолжает возглавлять основную инфраструктуру Azure. Инструментарий Azure Platform as a Service (PaaS) переходит в Microsoft Developer Division под руководством корпоративного вице-президента Джулии Льюсон. Гейб Монрой, вице-президент по Azure Developer experience — PaaS, serverless functions, API management и open-source investments — отчитывается перед Льюсон.

Обычно Microsoft резервирует объявления о реорганизации на лето, незадолго до того, как должна будет говорить о квартальной прибыли подразделения. Однако, согласно отчету Мэри Джо Фоли, Microsoft, похоже, сдвинула свои сроки значительных реорганизаций.Исполнительный вице-президент Microsoft по облачным технологиям и искусственному интеллекту Скотт Гатри объявил на прошлой неделе, что компания прошла консолидацию своих инфинитивов Microsoft Cloud, которые включают Dynamics ERP/CRM, AI, IoT и другие различные платформы данных.11 марта Microsoft перетасовала примерно 15000 сотрудников, работающих в вышеупомянутых облачных подразделениях, поскольку компания перераспределила двух своих высших руководителей - Джеймса Филипса и Эндрю Уилсона, чтобы они контролировали Digital Transformation Platform и Microsoft Digital.Филипс теперь возглавляет недавно созданную Digital Transformation Platform Group, в то время как Уилсон курирует Core Services Engineering в Microsoft Digital, и оба теперь будут отчитываться перед Гатри. Источники Фоли также помогают прояснить, какое еще влияние окажет эта поздняя зимняя реорганизация повлияет на верхние эшелоны исполнительного совета Microsoft.Узнать другие подробности можно здесь