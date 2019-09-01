Microsoft Defender теперь автоматически смягчает серьезную проблему Exchange
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:30
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Microsoft продолжает предпринимать шаги по устранению уязвимостей, использованных в недавних атаках на Exchange Server. 2 марта компания выпустила исправления и инструмент для устранения последствий в один клик, чтобы снизить риск атаки на уязвимые серверы. Теперь Microsoft обновила Microsoft Defender для устранения уязвимости.
Microsoft Defender Antivirus и System Center Endpoint Protection теперь автоматически смягчают одну проблему на уязвимых серверах Exchange. Microsoft описывает этот шаг в посте блога о безопасности:
Сегодня мы предприняли дополнительный шаг для дальнейшей поддержки наших клиентов, которые все еще уязвимы и еще не внедрили полное обновление безопасности. Благодаря последнему обновлению аналитики безопасности, Microsoft Defender Antivirus и System Center Endpoint Protection автоматически смягчают уязвимость CVE-2021-26855 на любом уязвимом Exchange Server, на котором они развернуты. Клиентам не нужно предпринимать никаких действий, кроме проверки, что они установили последнее обновление аналитики безопасности (сборка 1.333.747.0 или новее), если у них еще не включены автоматические обновления.
В частности, Microsoft Defender автоматически смягчает уязвимость CVE-2021-26855, которая является серьезной уязвимостью. Это одна из четырех уязвимостей, связанных с атакой на сервера Exchange.
Microsoft подчеркивает, что обновление безопасности Exchange - лучший способ защитить сервера:
Обновление безопасности Exchange по-прежнему является наиболее полным способом защиты ваших серверов от этих и других атак, исправленных в более ранних релизах. Это временное смягчение предназначено для защиты клиентов, пока они не торопятся внедрять последнее накопительное обновление Exchange для своей версии Exchange.
В недавних отчетах говорится, что злоумышленники увеличивают количество атак на уязвимые сервера. Люди, управляющие серверами, должны проверить, не пострадали ли их системы, и предпринять соответствующие действия для решения любых проблем.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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