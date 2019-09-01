Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft Defender теперь автоматически смягчает серьезную проблему Exchange

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:30
  • Просмотров: 0

Microsoft продолжает предпринимать шаги по устранению уязвимостей, использованных в недавних атаках на Exchange Server. 2 марта компания выпустила исправления и инструмент для устранения последствий в один клик, чтобы снизить риск атаки на уязвимые серверы. Теперь Microsoft обновила Microsoft Defender для устранения уязвимости.

Microsoft Defender Antivirus и System Center Endpoint Protection теперь автоматически смягчают одну проблему на уязвимых серверах Exchange. Microsoft описывает этот шаг в посте блога о безопасности:

Сегодня мы предприняли дополнительный шаг для дальнейшей поддержки наших клиентов, которые все еще уязвимы и еще не внедрили полное обновление безопасности. Благодаря последнему обновлению аналитики безопасности, Microsoft Defender Antivirus и System Center Endpoint Protection автоматически смягчают уязвимость CVE-2021-26855 на любом уязвимом Exchange Server, на котором они развернуты. Клиентам не нужно предпринимать никаких действий, кроме проверки, что они установили последнее обновление аналитики безопасности (сборка 1.333.747.0 или новее), если у них еще не включены автоматические обновления.


В частности, Microsoft Defender автоматически смягчает уязвимость CVE-2021-26855, которая является серьезной уязвимостью. Это одна из четырех уязвимостей, связанных с атакой на сервера Exchange.

Microsoft подчеркивает, что обновление безопасности Exchange - лучший способ защитить сервера:

Обновление безопасности Exchange по-прежнему является наиболее полным способом защиты ваших серверов от этих и других атак, исправленных в более ранних релизах. Это временное смягчение предназначено для защиты клиентов, пока они не торопятся внедрять последнее накопительное обновление Exchange для своей версии Exchange.


В недавних отчетах говорится, что злоумышленники увеличивают количество атак на уязвимые сервера. Люди, управляющие серверами, должны проверить, не пострадали ли их системы, и предпринять соответствующие действия для решения любых проблем.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Defender for Endpoint добавляет оценку уязвимостей в macOS для всех

Microsoft Defender for Endpoint добавляет оценку уязвимостей в macOS для всех

Microsoft выпустила специальный инструмент для клиентов Exchange

Microsoft выпустила специальный инструмент для клиентов Exchange

Microsoft продлила срок окончания поддержки Exchange Server 2010

Microsoft продлила срок окончания поддержки Exchange Server 2010

Microsoft публикует рекомендации по мере увеличения числа атак на серверы Exchange по всему миру

Microsoft публикует рекомендации по мере увеличения числа атак на серверы Exchange по всему миру

Microsoft поставляет исправления Hafnium для неподдерживаемых версий Exchange Server

Microsoft поставляет исправления Hafnium для неподдерживаемых версий Exchange Server




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 15
Пользователей: 0
Гостей: 15
Роботы: Yandex Google
+6  
Новостей: 13096
+0  
Комментариев: 39449
+0  
Пользователей: 10053