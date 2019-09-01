Microsoft Defender теперь автоматически смягчает серьезную проблему Exchange

Сегодня мы предприняли дополнительный шаг для дальнейшей поддержки наших клиентов, которые все еще уязвимы и еще не внедрили полное обновление безопасности. Благодаря последнему обновлению аналитики безопасности, Microsoft Defender Antivirus и System Center Endpoint Protection автоматически смягчают уязвимость CVE-2021-26855 на любом уязвимом Exchange Server, на котором они развернуты. Клиентам не нужно предпринимать никаких действий, кроме проверки, что они установили последнее обновление аналитики безопасности (сборка 1.333.747.0 или новее), если у них еще не включены автоматические обновления.

Обновление безопасности Exchange по-прежнему является наиболее полным способом защиты ваших серверов от этих и других атак, исправленных в более ранних релизах. Это временное смягчение предназначено для защиты клиентов, пока они не торопятся внедрять последнее накопительное обновление Exchange для своей версии Exchange.