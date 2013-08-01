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Microsoft, Google и другие объединяют усилия для улучшения совместимости браузеров

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 15:52
  • Просмотров: 201

Google и Microsoft объявили, что они объединяют усилия с другими компаниями, такими как Igalia, а также с «более широким веб-сообществом», чтобы улучшить совместимость между различными веб-браузерами. Движение под названием Compat2021 сосредоточит усилия на пяти основных областях, вызывающих жалобы сообщества разработчиков.

Эти усилия были предприняты после периода исследований, в том числе опросов, проведенных Mozilla Developer Network (MDN). Другие источники информации, такие как опросы State of CSS и State of JS, наиболее популярные функции CanIUse и результаты тестов веб-платформ — все это сыграло свою роль в определении областей, на которых будут сосредоточены эти усилия.

В 2021 году основное внимание будет уделено следующим пяти областям: CSS Flexbox, CSS Grid, CSS-фиксированное позиционирование, свойство соотношения сторон CSS и CSS-преобразования. CSS Flexbox — очень широко используемая функция, но она может привести к неправильному растягиванию изображений в разных браузерах. Она была выбрана потому, что это главная проблема в отчете о совместимости браузеров MDN за 2020 год, а также наиболее широко используемая и известная функция в отчете о состоянии CSS. В настоящее время 85% браузеров проходят проверку на наличие этой функции, и она появляется при загрузке 75% страниц в Chrome.

Еще одна широко используемая функция в списке — CSS Transforms, которая появляется при 80% загрузки страниц в Chrome. Тем не менее, у этого есть только 55% тестов, пройденных на тестах веб-платформы, поэтому может потребоваться дополнительная работа, чтобы все браузеры были на одном уровне.

Другие функции обеспечивают гораздо меньшую загрузку страниц, но, согласно отчету State of CSS, они все еще широко известны и используются. По мере того, как усилия по улучшению совместимости браузеров продвигаются вперед, использование этих функций также должно увеличиваться, поскольку они более стабильны.

Если вы хотите быть в курсе прогресса совместимости функций в этих областях, то можете сделать это здесь. В настоящее время версии Edge и Chrome Dev набирают 86 баллов, Firefox Nightly немного отстает — 83. Предварительная версия Apple Safari набрала только 64 балла. При переходе на стабильные версии Chrome и Edge набирают 83 балла, Firefox — 68, а Safari. набрал 60.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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