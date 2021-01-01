Дисплеи Microsoft Teams получают сменные фоны, веб-поиск Cortana
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:04
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Microsoft анонсировала несколько новых возможностей для дисплеев Teams в рамках обновления за март 2021 года. Дисплеи Teams, такие как Lenovo ThinkSmart View, показанный выше, представляют собой интеллектуальные дисплеи, на которых Teams работает как операционная система, что позволяет пользователям совершать звонки и присоединяться к собраниям в службе.
Во-первых, голосовой помощник Cortana становится все более полезным во время собраний Teams, и теперь он может выполнять поиск в Интернете для вас. Вы можете задать ему вопросы о времени, погоде и т. д., чтобы вы могли быстро поделиться этой информацией с другими людьми на собрании. В этой связи поддержка Cortana поступает на дисплеи Teams в Канаде, Австралии, Великобритании и Индии, если вы используете дисплей на английском языке. Это также включает поддержку вышеупомянутого поиска Bing.
Еще одно примечательное дополнение - сменные фоны, функция, которая уже доступна в Teams для настольных ПК с 2019 года. Теперь дисплеи Teams могут размывать или полностью заменять фон видеопотока с помощью набора включенных изображений. Microsoft также добавляет поддержку живых реакций на собраниях, поэтому вы можете отправлять такие вещи, как эмодзи в ладоши или сердечки в ответ на то, что говорят другие люди.
Наконец, Microsoft добавляет быстрые ответы на основе ИИ. Когда вы получаете сообщение в чате, на дисплее Teams будет предложен ответ на основе того, что сказал другой человек, поэтому вы можете просто нажать на нужный вариант, а не вводить его.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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