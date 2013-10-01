Компания Microsoft ведёт переговоры о приобретении Discord более чем за $10 млрд
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:30
- Просмотров: 155
Ранее сообщалось, что Discord ведет переговоры с компаниями о продаже сервиса. Согласно первоначальному отчету, Discord находился на продвинутой стадии, и его цена была установлена на уровне $10 млрд, что немного выше ($7 млрд) оценки компании.
Теперь Bloomberg опубликовало новый отчет, в котором отмечается, что Microsoft входит в список компаний, которые хотят купить Discord. Сообщается, что редмондцы предлагают более $10 млрд за приобретение платформы. Согласно источникам, знакомым с этим вопросом, Microsoft ведет переговоры с Discord, но еще не завершила сделку.
В последнее время Microsoft сосредоточилась на играх, поскольку недавно приобрела ZeniMax Media, материнскую компанию Bethesda. В прошлом году компания даже пыталась приобрести TikTok, когда бывший президент Дональд Трамп вынудил ByteDance продать американские подразделения компании американской компании.
По данным источников Bloomberg, глава Xbox Фил Спенсер ведет переговоры с Discord, чтобы завершить сделку. Однако Microsoft-не единственная компания, пытающаяся приобрести чат-платформу. Discord также проводил дискуссии с Epic Games и Amazon в прошлом, но они не были плодотворными, и обе компании не комментировали этот вопрос. Это, однако, не первый раз, когда Discord проходит через этот процесс. В 2018 году Vox сообщила, что Discord ведет переговоры с компаниями о потенциальном приобретении, но это ни к чему не привело.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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