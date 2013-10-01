Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Компания Microsoft ведёт переговоры о приобретении Discord более чем за $10 млрд

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:30
  • Просмотров: 155

Ранее сообщалось, что Discord ведет переговоры с компаниями о продаже сервиса. Согласно первоначальному отчету, Discord находился на продвинутой стадии, и его цена была установлена на уровне $10 млрд, что немного выше ($7 млрд) оценки компании.

Теперь Bloomberg опубликовало новый отчет, в котором отмечается, что Microsoft входит в список компаний, которые хотят купить Discord. Сообщается, что редмондцы предлагают более $10 млрд за приобретение платформы. Согласно источникам, знакомым с этим вопросом, Microsoft ведет переговоры с Discord, но еще не завершила сделку.

В последнее время Microsoft сосредоточилась на играх, поскольку недавно приобрела ZeniMax Media, материнскую компанию Bethesda. В прошлом году компания даже пыталась приобрести TikTok, когда бывший президент Дональд Трамп вынудил ByteDance продать американские подразделения компании американской компании.

По данным источников Bloomberg, глава Xbox Фил Спенсер ведет переговоры с Discord, чтобы завершить сделку. Однако Microsoft-не единственная компания, пытающаяся приобрести чат-платформу. Discord также проводил дискуссии с Epic Games и Amazon в прошлом, но они не были плодотворными, и обе компании не комментировали этот вопрос. Это, однако, не первый раз, когда Discord проходит через этот процесс. В 2018 году Vox сообщила, что Discord ведет переговоры с компаниями о потенциальном приобретении, но это ни к чему не привело.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft приобрела компанию ZeniMax Media для Xbox

Microsoft приобрела компанию ZeniMax Media для Xbox

Microsoft приобрела сервис GitHub (Обновлено)

Microsoft приобрела сервис GitHub (Обновлено)

Компания Microsoft объявила о сотрудничестве между Xbox и Discord

Компания Microsoft объявила о сотрудничестве между Xbox и Discord

Microsoft хочет купить Winamp

Microsoft хочет купить Winamp

Microsoft ведёт переговоры с HTC над возможностью установки двух ОС на смартфон?

Microsoft ведёт переговоры с HTC над возможностью установки двух ОС на смартфон?




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 18
Пользователей: 0
Гостей: 18
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+9  
Новостей: 13107
+0  
Комментариев: 39449
+0  
Пользователей: 10054