Microsoft Teams сможет отвечать на отдельные сообщения, создавать подписанные документы и многое другое
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:07
- Просмотров: 123
Microsoft работает над новыми функциями для пользователей Teams, включая возможность ответа на отдельные сообщения, присоединение к собраниям с помощью цифрового кода и новые шаблоны утверждения.
Microsoft недавно добавила новые записи в дорожную карту Microsoft 365, в которых указаны функции, которые находятся в стадии разработки. Вскоре компания позволит пользователям Teams отвечать на конкретные сообщения на платформе. Как и другие приложения для обмена мгновенными сообщениями, Teams будет включать исходные сообщения вместе с ответом, чтобы помочь всем получить больше информации. Microsoft также работает над новой функцией, которая позволит пользователям присоединяться к новому собранию, введя цифровой код.
Кроме того, Microsoft также работает над улучшениями для средства выбора эмодзи. Новое обновленное средство выбора эмодзи будет включать в себя селектор категорий, селектор тона кожи и средство выбора короткого кода, а также расширит набор эмодзи до 800.
Наконец, Microsoft также работает с третьими сторонами, чтобы упростить электронную аттестацию. В настоящее время компания работает с Adobe Sign, DocuSign и другими поставщиками для создания нативных электронных подписей в приложении Approval.
Пользователи смогут выбрать своего поставщика электронной подписи и добавить детали, о которых подписавшие стороны будут уведомлены по электронной почте. Приложение Approval также сможет отслеживать весь рабочий процесс.
Microsoft планирует развернуть все вышеупомянутые функции в апреле 2021 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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