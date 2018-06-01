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Microsoft выпустила новое обновление для мобильных приложений GitHub

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:36
  • Просмотров: 106

На выходных Microsoft выпустила новое обновление для мобильных приложений GitHub.

Вот список изменений приложения GitHub для iOS:

• Представление релизов! Просматривайте все выпуски в репозитории, просматривайте примечания к выпуску и загружайте ресурсы релиза;
• Представление уведомлений об обзоре развертывания! Просматривайте и одобряйте развертывания со своего iPhone или iPad, чтобы разблокировать свою команду и поддерживать конвейер развертывания в движении;
• Вы можете легко проверить, является ли пользователь звездой GitHub или нет, с помощью недавно добавленного значка звезды GitHub;

Вот список изменений приложения GitHub для Android:

• Просматривайте релизы и загружайте ресурсы релиза при просмотре репозиториев;
• Утверждение и отклонение запросов на утверждение развертывания из уведомлений;
• Представление новых ярлыков панели markdown для добавления кавычек, зачеркиваний и списков задач
• Исправлены языковые несоответствия;
• Улучшения производительности для просмотра проблем и запросов на вытягивание;
• Исправления ошибок и улучшения производительности;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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