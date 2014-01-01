Cortana скоро прекратит поддерживать iOS и Android

Как мы объявили в июле, мы скоро прекратим поддержку приложения Cortana для Android и iOS, поскольку Cortana продолжает свое развитие в качестве помощника по повышению производительности.



С 31 марта 2021 г. созданный вами контент Cortana, например напоминания и списки, больше не будет работать в мобильном приложении Cortana, но по-прежнему будет доступен через Cortana в Windows. Кроме того, напоминания, списки и задачи Cortana автоматически синхронизируются с приложением Microsoft To Do, которое вы можете бесплатно загрузить на свой телефон.



После 31 марта 2021 года мобильное приложение Cortana на вашем телефоне больше не будет поддерживаться.

В последней части запутанной истории голосового помощника Microsoft в iOS и Android появилось предупреждение, информирующее пользователей о том, что поддержка приложения будет прекращена в конце месяца.Предупреждение ссылается на следующий документ поддержки:Microsoft также прекращает поддерживать Cortana на Harmon Kardon Invoke, но, наоборот, будет больше интегрировать голосовой помощник в свои корпоративные приложения, такие как Microsoft Teams.Узнать другие подробности можно здесь