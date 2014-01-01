Cortana скоро прекратит поддерживать iOS и Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:52
- Просмотров: 156
В последней части запутанной истории голосового помощника Microsoft в iOS и Android появилось предупреждение, информирующее пользователей о том, что поддержка приложения будет прекращена в конце месяца.
Предупреждение ссылается на следующий документ поддержки:
Как мы объявили в июле, мы скоро прекратим поддержку приложения Cortana для Android и iOS, поскольку Cortana продолжает свое развитие в качестве помощника по повышению производительности.
С 31 марта 2021 г. созданный вами контент Cortana, например напоминания и списки, больше не будет работать в мобильном приложении Cortana, но по-прежнему будет доступен через Cortana в Windows. Кроме того, напоминания, списки и задачи Cortana автоматически синхронизируются с приложением Microsoft To Do, которое вы можете бесплатно загрузить на свой телефон.
После 31 марта 2021 года мобильное приложение Cortana на вашем телефоне больше не будет поддерживаться.
С 31 марта 2021 г. созданный вами контент Cortana, например напоминания и списки, больше не будет работать в мобильном приложении Cortana, но по-прежнему будет доступен через Cortana в Windows. Кроме того, напоминания, списки и задачи Cortana автоматически синхронизируются с приложением Microsoft To Do, которое вы можете бесплатно загрузить на свой телефон.
После 31 марта 2021 года мобильное приложение Cortana на вашем телефоне больше не будет поддерживаться.
Microsoft также прекращает поддерживать Cortana на Harmon Kardon Invoke, но, наоборот, будет больше интегрировать голосовой помощник в свои корпоративные приложения, такие как Microsoft Teams.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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