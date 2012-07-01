Гостевой доступ Microsoft Yammer теперь общедоступен
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:51
- Просмотров: 134
Yammer — это корпоративная социальная сеть Microsoft, используемая для частного общения в организациях. Однако Microsoft заявляет, что они признают необходимость простого и безопасного сотрудничества с людьми за пределами вашего бизнеса с организациями, которым необходимо взаимодействовать с поставщиками, партнерами, клиентами, консультантами и другими заинтересованными сторонами, при этом соблюдая политики и протоколы конфиденциальности и безопасности, которые обеспечивают бесперебойную работу вашего бизнеса.
Вчера Microsoft объявила о появлении гостевого доступа к сервису, работающего на базе Azure B2B.
Azure B2B позволяет администраторам обмениваться приложениями и службами вашей компании с гостевыми пользователями из любой другой организации, сохраняя при этом контроль над вашими корпоративными данными. Это позволяет компаниям безопасно и надежно работать с внешними партнерами, большими или маленькими, даже если у них нет Azure AD или ИТ-отдела.
Теперь эта функция доступна для всех существующих сетей Yammer, но по умолчанию отключена. Сетевые администраторы Yammer могут включить гостевой доступ в своих сетях, выбрав Центр администрирования Yammer> Параметры безопасности> Параметры внешнего обмена сообщениями.
Сообщества с внешними участниками обозначаются иконкой земного шара.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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