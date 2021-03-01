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Microsoft заявляет, что 92% серверов Exchange были исправлены или смягчены

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:09
  • Просмотров: 120

Microsoft заявляет, что 92% уязвимых серверов Exchange были исправлены или смягчены. По данным Microsoft, эта цифра показывает улучшение на 43% по сравнению с прошлой неделей. Компания заявляет, что существует сильный импульс для обновлений локальных серверов Exchange.

Важно отметить, что исправление или смягчение уязвимости не защищает серверы, которые уже были скомпрометированы. ИТ-администраторам необходимо проверить, не использовались ли их системы.



Microsoft предприняла несколько шагов, чтобы противостоять широко распространенной атаке на Exchange Server. Компания выпустила экстренное исправление уязвимости и инструмент для смягчения последствий в один клик. Microsoft также обновила Microsoft Defender для устранения одной уязвимости.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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