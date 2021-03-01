Microsoft заявляет, что 92% серверов Exchange были исправлены или смягчены
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:09
- Просмотров: 120
Microsoft заявляет, что 92% уязвимых серверов Exchange были исправлены или смягчены. По данным Microsoft, эта цифра показывает улучшение на 43% по сравнению с прошлой неделей. Компания заявляет, что существует сильный импульс для обновлений локальных серверов Exchange.
Важно отметить, что исправление или смягчение уязвимости не защищает серверы, которые уже были скомпрометированы. ИТ-администраторам необходимо проверить, не использовались ли их системы.
Our work continues, but we are seeing strong momentum for on-premises Exchange Server updates:— Security Response (@msftsecresponse) March 22, 2021
• 92% of worldwide Exchange IPs are now patched or mitigated.
• 43% improvement worldwide in the last week. pic.twitter.com/YhgpnMdlOX
Microsoft предприняла несколько шагов, чтобы противостоять широко распространенной атаке на Exchange Server. Компания выпустила экстренное исправление уязвимости и инструмент для смягчения последствий в один клик. Microsoft также обновила Microsoft Defender для устранения одной уязвимости.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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