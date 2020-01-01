Outlook для Windows получит предлагаемые ответы
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:03
- Просмотров: 121
Microsoft представила предлагаемые ответы для Outlook в Интернете в 2018 году, предоставив пользователям возможность быстрого ответа на сообщения электронной почты с помощью ИИ-предложений, основанных на содержании письма. С тех пор эта функция появилась в версиях Outlook для Android и iOS, но пользователи настольного приложения Windows остались в стороне.
Однако это скоро изменится, поскольку новый элемент в дорожной карте Microsoft 365 указывает, что функция сейчас находится в разработке для Outlook для Windows. Как и на других платформах, в предлагаемых ответах будет отображаться до трех вариантов того, что вы можете сказать в ответ на данное сообщение, включая возможность прикрепления файла к электронному письму. Эта функция помечена как находящаяся в разработке, но её релиз запланирован в этом месяце. Фактически, если вы находитесь в канале Beta Office Insider, то вы уже можете попробовать эту функцию. Вы также можете отключить предлагаемые ответы в настройках приложения.
Между тем, согласно другому элементу дорожной карты, в ближайшее время будут доступны предлагаемые ответы для государственных заказчиков. Эта функция также находится в разработке, но её релиз запланирован на апрель. Как и в случае с обычными пользователями, функция работает на английском, испанском, португальском, итальянском, французском и немецком языках. Упрощенный китайский также поддерживается, но только в Китае.
Помимо Outlook, дорожная карта также раскрывает некоторые новые функции для приложений и служб Microsoft 365, в частности Teams. Новый интерфейс обмена файлами, впервые анонсированный в октябре 2019 года, теперь развертывается, что позволяет обмениваться всеми видами файлов в Teams в виде ссылок, в комплекте с обычными элементами управления, которые вы получаете при совместном использовании ссылок на файл OneDrive.
Нажмите на изображение для демонстрации
Вы можете выбрать, кто может просматривать или редактировать файл, будь то любой, у кого есть ссылка, только люди в вашей организации или те, кто находится на канале, на котором вы делитесь ссылкой.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
Microsoft Outlook для Windows скоро позволит отправлять электронную почту с псевдонима учетной записи
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Yandex Google
+6Новостей: 13117
+0Комментариев: 39449
+0Пользователей: 10054