Планы финансирования для HoloLens 2 Development Edition теперь доступны
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 19:22
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Microsoft выпустила HoloLens 2 Development Edition для США еще в ноябре 2020 года. По сравнению со своим предшественником, устройство смешанной реальности использует процессор ARM - вычислительную платформу Snapdragon 850 -, новые датчики и увеличенное поле зрения. Поскольку это версия устройства для разработчиков, она также поставляется с кредитами Azure и пробными версиями для Unity Pro и Pixyz Plugin.
Хотя ранее Microsoft продавала HoloLens 2 Development Edition по предоплате в размере $3500, теперь она объявила о планах финансирования, чтобы сделать устройство более доступным.
В настоящее время эти планы финансирования доступны только в США и состоят из четырех вариантов под 0% годовых:
• 18 ежемесячных платежей по $194.44 в месяц + налог;
• 24 ежемесячных платежа по $145.83 в месяц + налог;
• 30 ежемесячных платежей по $116.67 в месяц + налог;
• 36 ежемесячных платежей по $97.22 в месяц + налог;
Как обычно с Development Edition, клиенты также получают кредит Azure на $500, трехмесячную подписку на Unity Pro стоимостью $450 и трехмесячную подписку на Pixyz Plugin стоимостью $300. По сути, это означает, что клиенты получают $4750 при покупке HoloLens 2 Development Edition за $3500.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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