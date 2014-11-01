PowerPoint в Интернете получает функцию автоматического исправления для выравнивания элементов слайдов
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:41
- Просмотров: 119
Microsoft анонсировала новую функцию автоматического исправления для PowerPoint в Интернете, которая должна упростить пользователям форматирование слайдов. Новая функция на базе искусственного интеллекта теперь доступна в PowerPoint в Интернете для людей с подпиской на Microsoft 365.
«Эта функция на базе искусственного интеллекта (AI) автоматически выравнивает, равномерно изменяет размер и распределяет элементы, а также выравнивает соединители между ними, оставляя пользователю полированный слайд всего за несколько щелчков мышью. Поэтому в следующий раз, когда вы будете создавать настраиваемую диаграмму или блок-схему вместо того, чтобы вручную выравнивать и изменять размер каждого элемента, просто выберите элементы и нажмите «Автоматическое исправление», чтобы сэкономить время и усилия», - пояснили в компании.
Нажмите на изображение для демонстрации
Чтобы опробовать эту функцию, выберите все элементы, которые вы хотите выровнять на слайде, щелкните любой из них правой кнопкой мыши и выберите «Автоисправление» в контекстном меню. Инструмент Auto Fix был разработан, чтобы помочь пользователям создавать сложные презентации PowerPoint более легко и быстро, и он должен сократить время, необходимое для форматирования слайдов.
Microsoft также подробно описала несколько ограничений для этой функции. На данный момент она не работает с перекрывающимися элементами и не работает с более сложными визуализациями. Вы можете узнать больше об этих известных проблемах на этой странице.
Microsoft продолжает добавлять новые возможности в Microsoft PowerPoint, и недавно компания объявила об общедоступности функции PowerPoint Presenter Coach на всех платформах. Существует также новая функция Word в Интернете, которая позволяет пользователям преобразовывать свои документы в презентации PowerPoint.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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