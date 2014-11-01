Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

PowerPoint в Интернете получает функцию автоматического исправления для выравнивания элементов слайдов

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:41
  • Просмотров: 119

Microsoft анонсировала новую функцию автоматического исправления для PowerPoint в Интернете, которая должна упростить пользователям форматирование слайдов. Новая функция на базе искусственного интеллекта теперь доступна в PowerPoint в Интернете для людей с подпиской на Microsoft 365.

«Эта функция на базе искусственного интеллекта (AI) автоматически выравнивает, равномерно изменяет размер и распределяет элементы, а также выравнивает соединители между ними, оставляя пользователю полированный слайд всего за несколько щелчков мышью. Поэтому в следующий раз, когда вы будете создавать настраиваемую диаграмму или блок-схему вместо того, чтобы вручную выравнивать и изменять размер каждого элемента, просто выберите элементы и нажмите «Автоматическое исправление», чтобы сэкономить время и усилия», - пояснили в компании.


Нажмите на изображение для демонстрации


Чтобы опробовать эту функцию, выберите все элементы, которые вы хотите выровнять на слайде, щелкните любой из них правой кнопкой мыши и выберите «Автоисправление» в контекстном меню. Инструмент Auto Fix был разработан, чтобы помочь пользователям создавать сложные презентации PowerPoint более легко и быстро, и он должен сократить время, необходимое для форматирования слайдов.

Microsoft также подробно описала несколько ограничений для этой функции. На данный момент она не работает с перекрывающимися элементами и не работает с более сложными визуализациями. Вы можете узнать больше об этих известных проблемах на этой странице.
Microsoft продолжает добавлять новые возможности в Microsoft PowerPoint, и недавно компания объявила об общедоступности функции PowerPoint Presenter Coach на всех платформах. Существует также новая функция Word в Интернете, которая позволяет пользователям преобразовывать свои документы в презентации PowerPoint.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Word в Интернете теперь может преобразовывать вашу работу в презентацию PowerPoint

Microsoft Word в Интернете теперь может преобразовывать вашу работу в презентацию PowerPoint

Microsoft Teams теперь показывает заметки и миниатюры слайдов PowerPoint

Microsoft Teams теперь показывает заметки и миниатюры слайдов PowerPoint

Microsoft анонсировала мартовский пакет функций для Microsoft 365

Microsoft анонсировала мартовский пакет функций для Microsoft 365

Компания Microsoft анонсировала новые улучшения для Microsoft 365

Компания Microsoft анонсировала новые улучшения для Microsoft 365

Функция Tell Me появится в новой версии PowerPoint

Функция Tell Me появится в новой версии PowerPoint




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 23
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Google Yandex
+2  
Новостей: 13123
+0  
Комментариев: 39449
+0  
Пользователей: 10054