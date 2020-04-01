Microsoft обновила приложение Remote Desktop для Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:54
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Компания Microsoft обновила приложение Remote Desktop для Android до версии 10.0.10.1129.
Вот список новых функций:
• Добавлена поддержка клиентских IMEs при использовании встроенных и экранных клавиатур;
• Встроенный запрос учетных данных в поток подписки рабочей области;
• Улучшена производительность загрузки рабочего пространства WVD для предотвращения троттлинга;
• Исправлены случаи появления в пользовательском интерфейсе неправильных иконок команд;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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