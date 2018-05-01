Раздел работоспособности релизов Windows упростит работу ИТ-администраторам
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 18:23
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Компания Microsoft объявила о развертывании страницы работоспособности релизов Windows в Центре администрирования Microsoft 365.
Администраторы могут получить доступ к этому новому разделу, выбрав «Состояние выпуска Windows» в разделе «Работоспособность» в Центре администрирования. На вкладке Все версии будут показаны все поддерживаемые версии ОС Windows, а администраторы могут получить доступ к полезной информации об известных проблемах, функциях и ежемесячных обновлениях для поддерживаемых версий Windows 10 и Windows 10 Server.
В открытых и решенных известных проблемах будут показаны подробности, такие как симптомы, сценарии, обходные пути, исходные обновления, состояние и, в конечном итоге, решения. Кроме того, администраторы могут получить подробную информацию, чтобы сопоставить выявленные симптомы и варианты смягчения с технической глубиной. Они также могут настроить фильтры, чтобы выбрать подходящие вам версии и заранее получить информацию о потенциальных проблемах.
Страница работоспособности релизов Windows предназначена для информирования вас об известных проблемах, чтобы вы могли устранить проблемы, с которыми могут столкнуться ваши пользователи, и/или определить, когда и в каком масштабе развертывать обновление в вашей организации.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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