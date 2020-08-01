Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft анонсировала мартовский набор новых функций для Microsoft Teams для телефонов

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 21:27
  • Просмотров: 0

Microsoft регулярно добавляет новые функции в Microsoft Teams на всех основных платформах. Каждый месяц она публикует обзор функций, появившихся в этом месяце. В последнем посте Microsoft рассказывается о том, что нового появилось в Teams на телефонах в марте 2021 года. Этот список включает в себя упрощенный вход пользователя в систему, поддержку мультиоблачного входа и возможность закрепления элементов управления вызовами.

Во-первых, это удаленная подготовка и вход в систему из Центра администрирования Teams. Это очень востребованная функция, которая позволяет ИТ-администраторам развертывать устройство без необходимости физически находиться с ним в одной комнате.

Упрощенный вход пользователя в систему также облегчает начало работы пользователей. Новый опыт показывает код при включении устройства, который можно использовать через браузер, ПК или смартфон.

Microsoft также сделала возможным вход в систему с несколькими учетными записями. Microsoft объясняет эту функцию так:

Если вы используете специализированное облако, например правительственное облако, мы теперь можем поддерживать параметры входа, доступные этому арендатору. Пожалуйста, перейдите в настройки на странице входа, чтобы узнать, что доступно в облаке, в котором вы размещены.

Начиная с этого месяца, у Teams есть возможность держать стадию собрания и элементы управления вызовами, закрепленными во время собрания. Это облегчает быстрое изменение настроек или выполнение действия. Вы также можете сделать это с реакциями внутри Teams.

Теперь у Teams есть возможность перейти на рабочую голосовую почту, не звоня кому-либо. Вы можете просто отправить голосовое сообщение прямо в чей-то почтовый ящик.

Март также принес несколько других улучшений, включая щелчок для набора телефонных номеров на собраниях и возможность отказа от очередей вызовов.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Teams позволит пользователям передавать звонки между устройствами в следующем месяце

Microsoft Teams позволит пользователям передавать звонки между устройствами в следующем месяце

Microsoft Teams теперь показывает заметки и миниатюры слайдов PowerPoint

Microsoft Teams теперь показывает заметки и миниатюры слайдов PowerPoint

Пользователи Microsoft Teams теперь смогут пользоваться преимуществами сенсорной панели MacBook Pro

Пользователи Microsoft Teams теперь смогут пользоваться преимуществами сенсорной панели MacBook Pro

Microsoft анонсировала августовский набор новых функций для Microsoft Teams

Microsoft анонсировала августовский набор новых функций для Microsoft Teams

Количество ежедневно активных пользователей Teams в розничной торговле выросло более чем на 280%

Количество ежедневно активных пользователей Teams в розничной торговле выросло более чем на 280%




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 33
Пользователей: 0
Гостей: 33
Роботы: Mail Ru Google Yandex
+7  
Новостей: 13130
+0  
Комментариев: 39449
+0  
Пользователей: 10054