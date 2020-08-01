Microsoft анонсировала мартовский набор новых функций для Microsoft Teams для телефонов
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 21:27
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Microsoft регулярно добавляет новые функции в Microsoft Teams на всех основных платформах. Каждый месяц она публикует обзор функций, появившихся в этом месяце. В последнем посте Microsoft рассказывается о том, что нового появилось в Teams на телефонах в марте 2021 года. Этот список включает в себя упрощенный вход пользователя в систему, поддержку мультиоблачного входа и возможность закрепления элементов управления вызовами.
Во-первых, это удаленная подготовка и вход в систему из Центра администрирования Teams. Это очень востребованная функция, которая позволяет ИТ-администраторам развертывать устройство без необходимости физически находиться с ним в одной комнате.
Упрощенный вход пользователя в систему также облегчает начало работы пользователей. Новый опыт показывает код при включении устройства, который можно использовать через браузер, ПК или смартфон.
Microsoft также сделала возможным вход в систему с несколькими учетными записями. Microsoft объясняет эту функцию так:
Если вы используете специализированное облако, например правительственное облако, мы теперь можем поддерживать параметры входа, доступные этому арендатору. Пожалуйста, перейдите в настройки на странице входа, чтобы узнать, что доступно в облаке, в котором вы размещены.
Начиная с этого месяца, у Teams есть возможность держать стадию собрания и элементы управления вызовами, закрепленными во время собрания. Это облегчает быстрое изменение настроек или выполнение действия. Вы также можете сделать это с реакциями внутри Teams.
Теперь у Teams есть возможность перейти на рабочую голосовую почту, не звоня кому-либо. Вы можете просто отправить голосовое сообщение прямо в чей-то почтовый ящик.
Март также принес несколько других улучшений, включая щелчок для набора телефонных номеров на собраниях и возможность отказа от очередей вызовов.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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