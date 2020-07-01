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Microsoft Teams упрощает поиск участников собраний

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:50
  • Просмотров: 66

Microsoft планирует обновить список участников Microsoft Teams, чтобы упростить пользователям поиск участников собраний. Компания объявила об этом изменении через Центр администрирования Microsoft 365 в преддверии общей доступности в середине апреля.

Окно поиска списка собраний, которое в настоящее время позволяет организаторам искать или приглашать людей присоединиться к собранию, потеряет выпадающее меню и добавит новое поле поиска, которое должно действовать как фильтр. Это изменение позволит пользователям искать участников собрания и принимать меры непосредственно из списка участников. Важно отметить, что это обновление коснется только настольных и веб-приложений Teams, и не распространяется на мобильный клиент.



Microsoft также изменяет способ отображения списка участников в лобби, в разделах «Собрание», «Докладчики» и «Участники» во время собраний Microsoft Teams. При таком изменении, в начальном представлении будет отображаться максимум 20 участников для каждого из этих разделов, а также возможность просмотра полного списка. Кроме того, организаторы собрания смогут просматривать список участников, прежде чем добавлять их в активное собрание.



Microsoft сообщает, что эти изменения в настоящее время развертываются в настольных и веб-приложениях Teams, и развертывание должно быть завершено в ближайшие недели.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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