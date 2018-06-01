Microsoft Teams упростит назначение тегов людям
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:22
- Просмотров: 85
Microsoft Teams вскоре облегчит пинг определенной группы людей в канале. Новая функция позволяет разработчикам приложений программно назначать пользователям теги внутри команды. Поскольку людям легко присваивать теги с помощью интеграции, человек может затем упомянуть тег в канале, чтобы пинговать эту конкретную группу людей.
Вот полное описание из дорожной карты Microsoft 365:
Этот набор API-интерфейсов можно использовать для программного присвоения тегов пользователям в группе, что ускоряет и упрощает создание и обслуживание тегов. Теги в Teams позволяют пользователям быстро обращаться к группе людей без необходимости @mentioning или ввода каждого по отдельности. Пользователи могут использовать теги для начала чата или @mentioning тега в сообщении канала. Дополнительные сведения о тегах в Teams см. в «Использование тегов в Teams». Используя эти новые API, разработчики теперь могут: создавать теги в группе и назначать пользователей, получать список тегов в группе, обновлять теги или удалять теги.
Как и в случае со всеми функциями в дорожной карте Microsoft 365, дата её релиза может быть изменена.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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