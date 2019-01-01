Microsoft расширяет Immersive Reader до PowerPoint в Интернете, OneDrive и других приложений
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:58
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Microsoft объявила, что инструмент Immersive Reader появится во многих её приложениях и сервисах, включая PowerPoint в Интернете, OneDrive, SharePoint и MakeCode. Впервые Immersive Reader был анонсирован для OneDrive в конце прошлого года, в течение которого эта возможность также была развернута в приложении PowerPoint.
Этот релиз знаменует собой ещё одно расширение для Immersive Reader до дополнительных приложений Microsoft. Софтверный гигант отметил, что это одна из наиболее востребованных функций PowerPoint в Интернете в образовательном секторе.
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Как и его аналог в приложении PowerPoint, Immersive Reader для веб-версии PowerPoint доступен в двух областях, а именно в любом тексте внутри слайда и в области заметок. Вы можете выбрать желаемый текст на слайде или в заметках и выбрать инструмент из меню правой кнопкой мыши. Затем текст откроется в Immersive Reader от Edge, чтобы вы могли получить доступ ко всем его функциям, таким как словарь изображений. Immersive Reader для PowerPoint в Интернете будет доступен инсайдерам Office, и его развертывание продолжится в апреле.
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Для OneDrive Immersive Reader будет доступен в меню в апреле и мае. К тому времени вы сможете получить доступ к инструменту в Word и других текстовых документах, хранящихся в OneDrive.
Кроме того, в апреле этот инструмент будет добавлен на страницы SharePoint. Наконец, вы также можете щелкнуть иконку Immersive Reader в верхней части руководств по MakeCode Arcade, чтобы получить доступ к инструкциям с помощью инструмента грамотности.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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