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Microsoft расширяет Immersive Reader до PowerPoint в Интернете, OneDrive и других приложений

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:58
  • Просмотров: 81

Microsoft объявила, что инструмент Immersive Reader появится во многих её приложениях и сервисах, включая PowerPoint в Интернете, OneDrive, SharePoint и MakeCode. Впервые Immersive Reader был анонсирован для OneDrive в конце прошлого года, в течение которого эта возможность также была развернута в приложении PowerPoint.

Этот релиз знаменует собой ещё одно расширение для Immersive Reader до дополнительных приложений Microsoft. Софтверный гигант отметил, что это одна из наиболее востребованных функций PowerPoint в Интернете в образовательном секторе.


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Как и его аналог в приложении PowerPoint, Immersive Reader для веб-версии PowerPoint доступен в двух областях, а именно в любом тексте внутри слайда и в области заметок. Вы можете выбрать желаемый текст на слайде или в заметках и выбрать инструмент из меню правой кнопкой мыши. Затем текст откроется в Immersive Reader от Edge, чтобы вы могли получить доступ ко всем его функциям, таким как словарь изображений. Immersive Reader для PowerPoint в Интернете будет доступен инсайдерам Office, и его развертывание продолжится в апреле.


Нажмите на изображение для демонстрации


Для OneDrive Immersive Reader будет доступен в меню в апреле и мае. К тому времени вы сможете получить доступ к инструменту в Word и других текстовых документах, хранящихся в OneDrive.

Кроме того, в апреле этот инструмент будет добавлен на страницы SharePoint. Наконец, вы также можете щелкнуть иконку Immersive Reader в верхней части руководств по MakeCode Arcade, чтобы получить доступ к инструкциям с помощью инструмента грамотности.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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