Армия США получит 120 тысяч гарнитур на базе HoloLens
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 19:52
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Несколько лет назад, в ноябре 2018 года, американские военные заключили с Microsoft контракт на $480 млн на приобретение гарнитуры HoloLens. Хотя это была большая победа для компании, она не была встречена аплодисментами. За сделкой последовали протесты сотрудников, обеспокоенных тем, что их работа может привести к смерти других, поскольку Integrated Visual Augmentation System (IVAS) была разработана, чтобы помочь солдатам тренироваться.
В то время генеральный директор Сатья Наделла довольно резко отреагировал на ситуацию, подтвердив, что Microsoft продолжит сотрудничать с армией США, несмотря на неодобрение сотрудников. Следуя этому примеру, сегодня один из крупнейших мировых технологических гигантов сделал именно это, выиграв ещё один контракт с армией США на гарнитуру дополненной реальности.
Сегодняшняя сделка между армией США и Microsoftt стоит $21.88 млрд, что более чем в сорок раз превышает стоимость первого контракта IVAS. Как сообщает CNBC, многомиллиардное соглашение будет рассчитано на десять лет. Согласно контракту, за указанный период должно быть разработано 120 тысяч кастомизированных AR-гарнитур.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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