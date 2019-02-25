Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Армия США получит 120 тысяч гарнитур на базе HoloLens

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 19:52
  • Просмотров: 6

Несколько лет назад, в ноябре 2018 года, американские военные заключили с Microsoft контракт на $480 млн на приобретение гарнитуры HoloLens. Хотя это была большая победа для компании, она не была встречена аплодисментами. За сделкой последовали протесты сотрудников, обеспокоенных тем, что их работа может привести к смерти других, поскольку Integrated Visual Augmentation System (IVAS) была разработана, чтобы помочь солдатам тренироваться.

В то время генеральный директор Сатья Наделла довольно резко отреагировал на ситуацию, подтвердив, что Microsoft продолжит сотрудничать с армией США, несмотря на неодобрение сотрудников. Следуя этому примеру, сегодня один из крупнейших мировых технологических гигантов сделал именно это, выиграв ещё один контракт с армией США на гарнитуру дополненной реальности.

Сегодняшняя сделка между армией США и Microsoftt стоит $21.88 млрд, что более чем в сорок раз превышает стоимость первого контракта IVAS. Как сообщает CNBC, многомиллиардное соглашение будет рассчитано на десять лет. Согласно контракту, за указанный период должно быть разработано 120 тысяч кастомизированных AR-гарнитур.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Почти $10 млн. американские военные заплатят за обновления безопасности ОС Windows XP

Почти $10 млн. американские военные заплатят за обновления безопасности ОС Windows XP

Сатья Наделла - новый генеральный директор (CEO) Microsoft

Сатья Наделла - новый генеральный директор (CEO) Microsoft

Microsoft сократит 18000 сотрудников, и откажется от Android

Microsoft сократит 18000 сотрудников, и откажется от Android

Delta Airlines сменила Apple на Microsoft

Delta Airlines сменила Apple на Microsoft

Microsoft уволит 2300 сотрудников в Финляндии

Microsoft уволит 2300 сотрудников в Финляндии




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 23
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Google Yandex Mail Ru
+2  
Новостей: 13139
+0  
Комментариев: 39449
+0  
Пользователей: 10055