Microft обновила приложение Outlook для Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 14:46
- Просмотров: 167
Компания Microft обновила приложение Outlook для Android до версии 4.2111.2.
Вот список новых функций:
• Планирование собраний – При планировании собраний с коллегами Outlook автоматически предлагает предложения по времени, поэтому вы можете легко найти время, которое подходит всем;
• Все еженедельные обновления также включают улучшения производительности и исправления ошибок, направленные на оптимизацию Outlook;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowsblogitalia.com
windowsblogitalia.com
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