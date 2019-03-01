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Microft обновила приложение Outlook для Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 14:46
  • Просмотров: 167

Компания Microft обновила приложение Outlook для Android до версии 4.2111.2.

Вот список новых функций:

Планирование собраний – При планировании собраний с коллегами Outlook автоматически предлагает предложения по времени, поэтому вы можете легко найти время, которое подходит всем;
• Все еженедельные обновления также включают улучшения производительности и исправления ошибок, направленные на оптимизацию Outlook;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowsblogitalia.com
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Microsoft обновила приложение Outlook на Android

Microsoft обновила Outlook для Android

Microsoft обновила Outlook для Android

Microsoft обновила приложение Outlook для Android

Microsoft обновила приложение Outlook для Android

Компания Microsoft обновила Microsoft Outlook на Android

Компания Microsoft обновила Microsoft Outlook на Android

Microsoft обновила Outlook на Android

Microsoft обновила Outlook на Android




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