Microsoft Teams скоро получит улучшения в комнатах для обсуждения и улучшенное управление пропускной способностью
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:45
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Microsoft работает над рядом новых функций, которые позволят пользователям лучше контролировать функцию комнат для обсуждения, которая была представлена на платформе в прошлом году.
Софтверный гигант недавно обновил дорожную карту новыми записями, указывающими на предстоящие улучшения функции комнат для обсуждения. Во-первых, Microsoft работает над добавлением расширенной поддержки управления в комнаты обсуждения. Эта функция позволит организатору расширять управление комнатами обсуждения на определенных докладчиков. Это должно быть отличным вариантом для офиса, где во время собрания присутствуют несколько человек, и может потребоваться управление комнатами обсуждения. Помимо этого, Microsoft также работает над улучшениями UX, которые помогут организаторам в управлении, сортировке и назначении участников. Ожидается, что обе функции будут доступны пользователям Teams в июне 2021 года.
Кроме того, Microsoft также работает над поддержкой создания комнат для обсуждения перед собранием. Это позволит организатору назначать участников в комнаты для обсуждения до начала собрания. Ожидается, что эта функция будет запущена для пользователей Teams в мае 2021 года.
Наконец, Microsoft работает над улучшением функции ограничения пропускной способности. Компания недавно добавила поддержку управления пропускной способностью в Teams, что позволяет пользователям использовать меньше данных, если они используют лимитное соединение. В настоящее время компания работает над функцией, которая позволит администраторам управлять пропускной способностью организаций. Microsoft отмечает, что эта функция предназначена для людей, которые путешествуют в места с ограниченными возможностями подключения. Поскольку функция полагается на данные о географическом местоположении, ограничение пропускной способности будет применяться только тогда, когда пользователь находится в определенном месте. Microsoft планирует развернуть контроль пропускной способности в роуминге для пользователей Teams в мае 2021 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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