Конференция Build 2021 пройдёт c 25 по 27 мая
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:41
- Просмотров: 41
Microsoft последовала примеру Apple, объявив официальные даты проведения виртуальной конференции Build 2021.
That moment you go to confirm the dates of #MSBuild and find this! Hey that is me!!! :) Can't wait! Let's do this!!! pic.twitter.com/bBdV9orRpz— Donovan Brown #BlackLivesMatter (@DonovanBrown) April 1, 2021
Предполагается, что Microsoft расскажет про ИИ, машинное обучение, обновление Windows 10 Sun Valley и многое другое.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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