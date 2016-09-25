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Конференция Build 2021 пройдёт c 25 по 27 мая

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:41
  • Просмотров: 41

Microsoft последовала примеру Apple, объявив официальные даты проведения виртуальной конференции Build 2021.



Предполагается, что Microsoft расскажет про ИИ, машинное обучение, обновление Windows 10 Sun Valley и многое другое.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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