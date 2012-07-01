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Microsoft откладывает «полное» открытие кампуса в Редмонде до 7 сентября

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:05
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Если Microsoft частично вновь открыла свой кампус в Редмонде на этой неделе, чтобы дать больше гибкости своим сотрудникам в районе Пьюджет-Саунд, то теперь компания отложила план полного открытия штаб-квартиры 6 июля. В записке, отправленной сотрудникам в четверг, глава корпоративной стратегии Microsoft Курт ДельБене сказал, что компания выбрала 7 сентября в качестве новой даты открытия своего кампуса в Редмонде.

Двухмесячная отсрочка даст «сотрудникам гибкость при составлении летних планов», - говорится во внутренней записке руководителя. На прошлой неделе представитель Microsoft сообщил ZDNet, что компания «продолжит следить за ситуацией» после того, как выбрала 6 июля в качестве самой ранней даты для «полного открытия» своего кампуса в Редмонде.



Всемирная пандемия COVID-19 еще далека от завершения, и Microsoft ранее представила гибридный циферблат рабочего места, подробно описывающий шесть этапов гибридного рабочего места COVID-19. В настоящее время компания находится на стадии 4, стадии «мягкого открытия», когда сотрудникам по-прежнему рекомендуется работать удаленно, а стадия 6 — это «полное открытие».

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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