Календарь Outlook в Интернете начнёт получать новое представление в середине апреля
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:36
- Просмотров: 142
На конференции Ignite 2021 Microsoft анонсировала новое представление календаря Outlook в Интернете.
Нажмите на изображение для демонстрации
Новый вид календаря Outlook добавляет представление произвольной формы к традиционному представлению сетки в календаре Outlook. Новое представление предоставляет настраиваемый визуальный инструмент для организации и управления календарями, файлами, напоминаниями и списками дел в одном месте.
В Центре администрирования Microsoft 365 появилась информация о том, что новое представление начнёт развертываться в середине апреля.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.