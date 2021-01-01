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Календарь Outlook в Интернете начнёт получать новое представление в середине апреля

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:36
  • Просмотров: 142

На конференции Ignite 2021 Microsoft анонсировала новое представление календаря Outlook в Интернете.


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Новый вид календаря Outlook добавляет представление произвольной формы к традиционному представлению сетки в календаре Outlook. Новое представление предоставляет настраиваемый визуальный инструмент для организации и управления календарями, файлами, напоминаниями и списками дел в одном месте.

В Центре администрирования Microsoft 365 появилась информация о том, что новое представление начнёт развертываться в середине апреля.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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