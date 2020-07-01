Microsoft Teams позволит пользователям присоединяться к собраниям с помощью цифрового кода в следующем месяце
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:10
- Просмотров: 97
Microsoft Teams получит новую функцию, которая позволит пользователям присоединяться к собраниям с помощью цифрового кода. На прошлой неделе Microsoft объявила о внедрении этой функции в Центре администрирования Microsoft 365, которая, как ожидается, будет доступна пользователям Teams начиная с мая.
Добавление нового опыта присоединения к собраниям ещё больше расширит удобство использования Teams. Это должно предоставить пользователям дополнительный способ быстрого перехода к собраниям Teams, когда у них нет полного приглашения на собрание или ссылки на присоединение. Хотя эта функция начнёт развертываться в начале мая, Microsoft отметила, что она должна стать общедоступной к концу следующего месяца.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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