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Статистика браузеров за март 2021 года

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:43
  • Просмотров: 355

Компания StatCounter представила статистику браузеров за март 2021 года.

Статистика браузеров выглядит следующим образом:

• Google Chrome – 67.09%;
• Safari – 10.13;
• Edge – 8.04;
• Firefox – 7.97;
• Opera – 2.61;
• IE – 1.71;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
gs.statcounter.com
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