Статистика браузеров за март 2021 года
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:43
- Просмотров: 355
Компания StatCounter представила статистику браузеров за март 2021 года.
Статистика браузеров выглядит следующим образом:
• Google Chrome – 67.09%;
• Safari – 10.13;
• Edge – 8.04;
• Firefox – 7.97;
• Opera – 2.61;
• IE – 1.71;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
gs.statcounter.com
gs.statcounter.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 31
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Google Yandex Mail Ru
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Google Yandex Mail Ru
+2Новостей: 13155
+0Комментариев: 39449
+0Пользователей: 10055