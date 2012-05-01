Microsoft делает новую модель Cloud Services общедоступной
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:15
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В январе Microsoft выпустила Cloud Services (расширенная поддержка) в виде общедоступной предварительной версии. Новое развертывание на основе Azure Resource Manager (ARM) появилось в качестве замены Cloud Services на основе Azure Service Manager (ASM), которые с тех пор называются Cloud Services (классическими).
Вчера было объявлено, что Cloud Services (расширенная поддержка) стали общедоступными. Наряду с этим в предварительной версии также демонстрируется поддерживаемый платформой инструмент, помогающий пользователям переносить свои облачные сервисы на эту новую модель.
В новом варианте ключевые изменения, которые вносятся, включают использование Azure Key Vault для управления сертификатами, ресурсы, которые обязательно развертываются при представлении внутри виртуальной сети, и многое другое. Базовые обновления процессов с точки зрения того, как происходит обновление, откат и выполнение аналогичных функций, останутся такими же, как и в первом варианте. Релизы Azure GuestOS также будут согласованы с Cloud Services (классическими). Точно так же будут доступны те же два типа ролей - web и worker - без каких-либо изменений в их дизайне или архитектуре.
С выпуском предварительной версии в январе возможность региональной отказоустойчивости для новой модели на основе ARM была специально выделена, при этом в противном случае наблюдался паритет функций с Cloud Services на базе ASM. Также предоставляются возможности ARM, такие как доступ и управление на основе ролей (RBAC), теги, политика, поддержка частных ссылок и поддержка шаблонов развертывания.
Доступны два пути миграции с ASM на ARM: повторное развертывание и миграция на месте. Первый развернет новую облачную службу непосредственно в ARM, удалив старую облачную службу в ASM после выполнения проверки. Последний, тем временем, будет использовать инструмент миграции, который сейчас находится в предварительной версии. Миграцию можно вызвать через миграцию виртуальной сети, которая перенесет все предыдущие развертывания, которые находятся внутри настроенной клиентом явной виртуальной сети. Другой возможный маршрут - миграция развертывания облачных служб, для которой подходят только развертывания, не находящиеся внутри виртуальной сети.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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