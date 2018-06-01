Outlook теперь может обмениваться электронными письмами и вложениями с чатами и каналами Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:55
- Просмотров: 107
Microsoft Teams для рабочего стола получает новую интеграцию с Outlook, которая должна облегчить пользователям обмен электронными письмами в чатах и каналах. Джефф Тепер, CVP Microsoft 365, объявил об этой новости в Twitter-аккаунте, хотя теперь эта функция постепенно развертывается для клиентов Outlook по всему миру.
Совместное использование в Teams позволяет пользователям Outlook делиться электронной почтой или беседой, включая вложения, с коллегой, групповым чатом или каналом Teams. Когда пользователь нажимает кнопку «Поделиться в Teams» в Outlook, приложение запускает окно в настольном клиенте Teams (если он уже установлен) или открывает новое окно в приложении Outlook.
Настольное приложение Teams создаст копию сообщения электронной почты и вложений, и получатели смогут увидеть сообщение электронной почты в режиме предварительного просмотра, и пользователям необходимо будет щелкнуть его, чтобы просмотреть содержимое.
Новый опыт совместного использования требуется надстройка Outlook для совместного использования в Teams. Она будет установлена автоматически, когда пользователь впервые запустит веб-или настольное приложение Microsoft Teams после того, как эта функция станет доступна в его клиенте. Чтобы начать работу, вам нужно будет выполнить следующие действия:
1. Нажмите кнопку «Поделиться в Teams» на вкладке «Главная», чтобы открыть диалоговое окно «Поделиться в Teams».
2. Введите название чата или канала и заполните соответствующие данные в разделе «Введите сообщение».
3. Если сообщение электронной почты содержит какие-либо вложения, установите флажок «Включить вложения» и, наконец, нажмите кнопку «Поделиться».
На данный момент функция «Поделиться в Teams» поддерживается в Outlook для Windows, Outlook в Интернете и в новой предварительной версии Outlook для Mac. Однако неясно, когда она станет доступна для мобильных пользователей. Microsoft отметила, что ИТ-администраторы могут управлять этой надстройкой для отдельных пользователей, и более подробная информация доступна на этой странице поддержки.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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