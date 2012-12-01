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Microsoft анонсировала предварительную версию Microsoft Build of OpenJDK

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:01
  • Просмотров: 90

Компания объявила о выпуске предварительной версии Microsoft Build of OpenJDK, бесплатного дистрибутива OpenJDK с долгосрочной поддержкой, который имеет открытый исходный код и доступен для развертывания в любом месте. Этот релиз включает двоичные файлы для Java 11, основанные на OpenJDK 11.0.10 + 9, на сервере x64 и рабочем столе на macOS, Linux и Windows. Microsoft также выпустила двоичный файл раннего доступа для Java 16 для Windows на ARM, основанный на последнем версии OpenJDK 16+36.

Microsoft планирует поддерживать Java 11 как минимум до 2024 года. Microsoft планирует выпустить двоичные файлы OpenJDK 17 к концу этого года, как только будет завершена работа над Java 17. Позже в этом году Microsoft сделает сборку Microsoft OpenJDK стандартным дистрибутивом Java 11 для служб, управляемых Azure.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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