Кластеры больших данных SQL Server CU10 предоставляют важные новые возможности
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:20
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С выпуском SQL Server 2019 Microsoft предоставила клиентам Big Data Clusters (BDC) как способ использования как структурированных, так и неструктурированных данных. Эти кластеры, работающие исключительно в контейнерах Linux, размещенных в Kubernetes, могут быть развернуты как локально, так и в облаке. В прошлом году технический гигант выпустил накопительное обновление 5 (CU5) для SQL Server 2019, сосредоточившись на расширении возможностей, предлагаемых через BDC.
Вчера Microsoft представила выпуск SQL Server Big Data Clusters CU10. В этом обновлении было добавлено несколько новых важных возможностей. Они были выделены следующим образом:
• Обновлены базовые образы с Ubuntu 16.04 до Ubuntu 20.04;
• Поддержка высокой доступности для компонентов Hadoop KMS;
• Дополнительная конфигурируемость сетевых параметров SQL Server и параметров сходства процессов в области ресурсов;
• Управление ресурсами для контейнеров, связанных с Spark, с помощью параметров области действия кластера;
Примечательно, что, когда дело доходит до обновления базового образа, в документации к выпуску CU10 говорится, что из-за более строгих требований безопасности Ubuntu 20.04 пользователи могут столкнуться с проблемами, если они попытаются использовать BDC для подключения к экземплярам SQL Server до SQL Server 2017. Если такой случай возникает, они должны обратиться к следующему решению.
При обновлении существующего BDC новые образы CU10 будут использоваться после выполнения обычного обновления на месте до CU. Кроме того, возможности высокой доступности для компонентов службы управления ключами Hadoop (KMS) еще больше улучшают набор функций шифрования в состоянии покоя. После обновления все модули namenode будут иметь KMS, что не только повысит высокий уровень доступности, но и повысит производительность операций шифрования в зонах шифрования.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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